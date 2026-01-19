Haberler

Mersin'de kalp krizi sonucu ölen polis memurunun cenazesi defnedildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde calışan 53 yaşındaki polis memuru Bekir Şimşek, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Cenazesi, emniyet müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından Merkez Türbe Mezarlığı'na defnedildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında hayatını kaybeden polis memuru Bekir Şimşek'in cenazesi toprağa verildi.

Şimşek'in cenazesi, hastane morgundaki işlemlerin ardından Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürüldü.

Buradaki törene Şimşek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ve polisler katıldı.

İlçe Müftüsü İbrahim Yiğit'in kıldırdığı cenaze namazı sonrası Şimşek'in naaşı Merkez Türbe Mezarlığı'na defnedildi.

