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Erdemli'de Atık Getir, Altın Kazan
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Mersin'in Erdemli ilçesinde 'Atığını getir altınını götür' kampanyası kapsamında en çok geri dönüştürülebilir atık teslim eden Zehra Doğan çeyrek altın kazandı. Kampanya ile çevrenin korunması ve geri dönüşüm bilincinin artırılması hedefleniyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, "Atığını getir altınını götür" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında en çok geri dönüştürülebilir atık teslim eden kişiye çeyrek altın hediye edildi.

Erdemli Belediyesinin açıklamasına göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce hayata geçirilen kampanyaya katılanlar, topladıkları kıyafet, kağıt, karton, cam, plastik, metal, pil ve elektronik malzeme gibi atıkları belediye ekiplerine teslim etti.

Çevrenin korunması ve temiz gelecek bilinci amaçlanan projede, değerlendirme sonucunda en çok puan toplayan kişi belirlendi.

Üç çocuk annesi ev hanımı Zehra Doğan, "Atığını getir altınını götür" sloganıyla yürütülen kampanyada çeyrek altın ödülü kazandı.

Doğan'a ödülünü, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Kara, vatandaşların kampanyaya ilgi gösterdiğini belirterek, Doğan'ı tebrik etti.

Zehra Doğan da yaşamının genelinde atıkları ayrıştırmaya özen gösterdiğini kaydederek, "Bu projeyi duyunca bir gelip şansımı denemek istedim. Bütün ev hanımlarına tavsiye ediyorum, atıkları balkonlarında ya da odalarının bir köşesinde poşetlerine ayrı ayrı koysunlar ve geri dönüşüme getirsinler. Beni arayıp ödülü kazandığımı söyledikleri zaman çok şaşırdım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel
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