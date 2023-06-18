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Erdek'te silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Erdek'te silahlı kavgada bir kişi yaralandı

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde kavgada silahla vurulan kişi yaralandı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kavgada silahla vurulan kişi yaralandı.

Yalı Mahallesi'ndeki bir kafenin önünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada tabancayla ateş edilmesi sonucu Metin D'nin bacağından yaralandığı polise ihbar edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Gökhan Dağlı - Güncel

Balıkesir Güncel Haberler

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