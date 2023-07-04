Erdek'te Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın nedeni ise yolun tek şeride düşmesi oldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yerinde güvenlik önlemi alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.