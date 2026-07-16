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"18. Erdal Öz Edebiyat Ödülü"nde kısa listeye kalan eserler açıklandı

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Erdal Öz anısına düzenlenen edebiyat ödülünde, 18. yılında kapsam genişletildi. Roman ve ilk öykü kitabı dallarında kısa listeler belirlendi. Ödüller 26 Ekim'de sahiplerini bulacak.

Can Yayınlarının kurucusu Erdal Öz anısına 2008'den beri düzenlenen "Erdal Öz Edebiyat Ödülü"nde kısa listeye kalan eserler açıklandı.

18. yılında kapsamı genişletilen ödüller, 3 farklı dalda verilecek. Geleneksel "Onur Ödülü" özelliğini koruyan ana ödülün yanı sıra bu yıl ilk kez "Roman Ödülü" ve "İlk Öykü Kitabı Ödülü" sahiplerini bulacak.

Geçen yıl yayımlanan 85 romanla başvurulan "Erdal Öz Roman Ödülü"nde ön seçici kurulun değerlendirmesi tamamlandı.

Nedret Öztokat Kılıçeri, Oğuz Demiralp ve Levent Yılmaz'dan oluşan ana seçici kurula sunulan 14 kitaplık kısa listede, Alper Canıgüz'ün "Örümcek Burgacı", Ayşegül Devecioğlu'nun "Gülün Hayaleti", Ebru Ojen'in "Belgrad Kanon", Evren Yesari'nin "Vaker", Ferhat Özkan'ın "Duvarların Arasında", Gaye Boralıoğlu'nun "Her Şey Normalmiş Gibi", Hasan Türksel'in "Zamanın Dalgaları", Irmak Zileli'nin "Şimdi Buradaydı", Kemal Varol'un "Onu Sevdiğim Zamanlar", Nazlı Doğan Özsöz'un "Yüreğin Kabarmış", Polat Özlüoğlu'nun "Kalbin Durduğu Bütün Zamanlar", Seray Şahiner'in "Vatan Millet Samatya", Türker Armaner'in "Kanca" ve Özgür Mumcu'nun "Dünyalılar" eseri yer alıyor.

Yazarların ilk ürünleri olan 42 öykü kitabıyla başvurulan "Erdal Öz İlk Öykü Kitabı Ödülü"nde ise ön seçici kurul, 10 kitabı aday gösterdi.

Müge İplikçi, Jale Özata Dirlikyapan ve Murat Yalçın'dan oluşan ana jüriye, Ayşe Burçak'ın "Aşklar ve Hayaletler", Başak Arslan'ın "Sardunyalar Güneşe Bayılır", Erkut Özal'ın "Iskarta", Nagihan Dermancı'nın "Baktığım Her Yerde", Nesimi Yetik'in "Ben ve Gulyabani", Nuray Elçin'in "Baht Oyunları", Nurgök Özkale'nin "Başka Bir Günün Sabahında", P. T. Barva'nın "Andrea'ya Mektuplar", Sidem Samsun'un "Kapının Dışı" ve Yelina Tayfur'un "Dünyadan Sonra Bir Yer" eseri sunuldu.

Eylül ortasında açıklanacak ödüller, 26 Ekim'de Dada Salon'daki törenle sahiplerine takdim edilecek.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül
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