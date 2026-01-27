Haberler

Eski DSP Edirne Milletvekili Erdal Kesebir, son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
Edirne'de vefat eden 19. ve 20. Dönem DSP Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in cenazesi Uzunköprü ilçesinde düzenlenen törenle defnedildi. Törene aile, Vali ve milletvekilleri katıldı.

Edirne'de vefat eden 19. ve 20. Dönem DSP Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in cenazesi, Uzunköprü ilçesinde defnedildi.

Kesebir için Uzunköprü Kaymakamlığında cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Kesebir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kesebir'in cenazesi, Büyük Şehsuvarbey Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA / İlker Ayvacı - Güncel
Haberler.com
500

