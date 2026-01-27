Eski DSP Edirne Milletvekili Erdal Kesebir, son yolculuğuna uğurlandı

Edirne'de vefat eden 19. ve 20. Dönem DSP Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in cenazesi, Uzunköprü ilçesinde defnedildi.

Kesebir için Uzunköprü Kaymakamlığında cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Kesebir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kesebir'in cenazesi, Büyük Şehsuvarbey Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.