ERÜ ile ORAN arasında "Siber Güvenlik Eğitimi İşbirliği Protokolü" imzalandı

ERÜ ile ORAN arasında 'Siber Güvenlik Eğitimi İşbirliği Protokolü' imzalandı
Güncelleme:
Erciyes Üniversitesi ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı arasında, Türkiye Siber Vatan Programı kapsamında siber güvenlik eğitimi işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, üniversite öğrencilerine siber güvenlik alanında teknik eğitimler verilmesini hedefliyor.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) arasında "Türkiye Siber Vatan Programı Siber Güvenlik Eğitimi İşbirliği Protokolü" imzalandı.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında Kayseri'de özellikle üniversite öğrencilerine siber güvenlik alanında teknik eğitimlerin verilmesi başta olmak üzere birçok alanda işbirliği gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, "Siber Vatan Programı" kapsamında siber güvenlik eğitimi süreçlerinde katkı sağlamak için işbirliği protokolü imzaladıklarını ifade etti.

Protokol kapsamında hızlı bir şekilde eğitim programına başlanacağını belirten Altun, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin köklü üniversitelerinden olan Erciyes Üniversitesinde özellikle Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'yla birlikte Türkiye Siber Vatan Programı Siber Güvenlik Eğitimi süreçlerinde katkı sağlamak için güzel bir işbirliği protokolü imzalıyoruz. Bu konularda birçok fakültemizin imkan ve kabiliyetleri ile laboratuvar koşulları da gayet ciddi bir seviyede devam etmekte. Gençlerimize bu bilinci vermek ve süreçlerde kendilerini geliştirmek için çok önemli katkılar sağlayacağımızı düşünüyorum."

ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker de programın Türkiye genelinde yürütüldüğünü vurgulayarak, desteklerinden dolayı Altun'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
