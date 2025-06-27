Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Mezuniyet Töreni Düzenlendi

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Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi'nden 75 mezun, gerçekleştirilen törenle diplomalarını aldı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, üniversitenin insanlığa yönelik hizmetlerine değindi ve Turizm Fakültesi'nin önemini vurguladı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi'nden mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Turizm Fakültesi Prof. Dr. Cengiz Utaş Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törenin açılışında konuşan Dekan Prof. Dr. Kenan Güllü, fakülteleri hakkında bilgi verdi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun da üniversite olarak tüm insanlığa güzel hizmetler sunmak istediklerini söyledi.

Turizm Fakültesinin değerli olduğunu anlatan Altun, şöyle konuştu:

"Aşı ihtiyacı olduğunda aşı üreten bir üniversiteyiz. Son dönemde üzüntülü olduğumuz Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsüyle ilgili de hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki süreçlerde bunlarla ilgili güzel haberleri sizlere duyuracağımızı ümit ediyoruz. Her daim katkı sağlıyoruz. Turizm Fakültesi ile ilgili olarak da göreve geldiğim günden beri ileriye gitmesi için akademik kadronun güçlenmesi anlamında katkı sağlamaya çalıştık. Gastronomi bölümüne yeni öğrenci alacak olmamız bence çok önemli bir aşamadır."

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da mezun öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Konuşmaların ardından mezun olan 75 öğrenci diplomalarını aldı.

Program, kep atma töreniyle sona erdi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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