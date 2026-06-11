Haberler

ERÜ Turizm Fakültesi 17. dönem mezunlarını verdi

ERÜ Turizm Fakültesi 17. dönem mezunlarını verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 102 öğrencinin mezun olduğu tören düzenledi. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve Dekan Prof. Dr. Kenan Güllü'nün katıldığı etkinlikte, fakülte birincisi Zübeyde Özlem Parlak Biçer mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 17. dönem mezunlarını verdi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, 102 öğrenci mezun oldu.

Törene, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Rektör Altun, burada yaptığı konuşmada, ERÜ'nün tüm fakültelerinin eşdeğer kalite ve gelişmişlik düzeyine ulaşmasına önem verdiklerini belirtti.

Dekan Güllü ise fakülteleri hakkında bilgi vererek, mezun olan öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından fakülte birincisi Zübeyde Özlem Parlak Biçer, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Tören, mezun öğrencilere diplomalarının verilmesi, öğrencilerin hep birlikte keplerini havaya fırlatması ve mezuniyet pastasının kesilmesiyle son buldu.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı, işte tam liste

Kenan Doğulu ve Beren Saat dahil 22 ünlü isim gözaltında
Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç kaza! 1'i bebek 3 kişi feci şekilde can verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

OnlyFans iddianamesi: 14 fenomenin mal varlıklarına el konuldu

Aralarında tanınmış isimler var! 14 fenomenin mal varlığına el konuldu
20 katlı binada yangın paniği! Vatandaşlar panikle sokağa döküldü

20 katlı binada büyük panik! Vatandaşlar bir anda sokağa döküldü
Edirne’ye Bölge İdare Mahkemesi kuruluyor: Bakan Gürlek duyurdu

Edirne’ye yeni mahkeme müjdesi!

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son kararı açıkladı

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin tartışmalara son noktayı koydu
Toplu taşımada mide bulandıran olay: Önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler

Mide bulandıran olay! Vatandaşlar yaka paça indirip cezasını kesti
Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar

Aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar
Özgür Özel'in yol haritası netleşti! Yeni parti için tarih belli oldu

Özgür Özel'in yol haritası netleşti! Yeni parti için tarih belli oldu