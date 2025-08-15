Erciyes'te Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı

Erciyes'te Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı
Erciyes Dağı'nda bulunan yaralı şahin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bulunarak Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesinde muayene edildi. Kanadı kırılmış haldeki şahin, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilecek.

Erciyes'te bulunan yaralı şahin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tedavi altına alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes AŞ'nin bakım ve onarım ekibi, Erciyes Dağı'ndaki rutin çalışmalarını sürdürürken arazide yaralı şahin buldu.

Kanadı kırılmış halde bulunan şahin, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki muayenesinin ardından tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Yaralı şahin, tedavisinin ardından Erciyes'teki doğal yaşam alanına bırakılacak.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
