Haberler

Kayak keyfi başlayan Erciyes'te, sezonun resmi açılışı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te sezonun resmi açılışı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Yeni eklenen Yüksek İrtifa Merkezi ile kayak merkezi, Kayseri turizminin önemli bir parçası haline geldi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te sezonun resmi açılışı gerçekleştirildi.

Tekir Kapı'da düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes AŞ yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, Erciyes'te sezonun 2 gün önce açıldığını, bugün de resmi açılışını yaptıklarını söyledi.

Sezonu bir an önce açmak için ???????154 kar ünitesiyle 250 bin ton suni kar ürettiklerini belirten Büyükkılıç, "Erciyes, Kayseri turizminin amiral gemisidir. Bu kayak merkezinin yanına eklediğimiz Yüksek İrtifa Merkezi ile Erciyes'in değerine değer katmış olduk. Avrupa spor başkenti ünvanına sahip ve dünya spor şehri başvurusunu yapmış olan Kayseri'nin en önemli değerlerinden birisi de Erciyes'tir." dedi.

Perşembe günü açılan Tekir Kapı 13 numaralı pistin ardından, bugün de Develi ve Hacılar Kapı'da bazı pistler kayakseverleri ağırlamaya başladı.

Kayakseverler, ilk hafta sonu olmasına rağmen pistleri doldurdu. Çocuklarıyla kayak merkezine gelen bazı vatandaşlar ise kızak alanında keyifli anlar yaşadı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
2.5 saat ifade verdi! İşte Sadettin Saran'a yönelik suçlamalar

2.5 saat ifade verdi! İşte Sadettin Saran'a yönelik suçlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
İrem Derici'den peş peşe itiraflar! Ev aldı, düğün tarihini açıkladı

İrem Derici'den peş peşe itiraflar! Ev aldı, düğün tarihini açıkladı
Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Amatör Lig'e transfer oldu

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Amatör Lig'e transfer oldu
'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verince herkes aynı yorumu yaptı

'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verdi
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
5 yıldır evden çıkamıyor! Kilosu öyle bir arttı ki hayatı zindan oldu

5 yıldır evden çıkamıyor! Kilosu öyle bir arttı ki hayatı zindan oldu
Türk vatandaşlarının da akın ettiği bölge artık ücretli

Türk vatandaşlarının da akın ettiği bölge artık ücretli
Sadettin Saran sonrası uyuşturucu operasyonunda yeni iddia: Büyük ve önemli bir isim daha var

Sadettin Saran sonrasını işaret etti: Büyük bir isim daha var
'Taşacak Bu Deniz'e Öykü Gürman mı katılıyor? Ünlü isimden açıklama geldi

'Taşacak Bu Deniz'e Öykü Gürman mı katılıyor? Açıklama geldi
12 dakikalık VAR incelemesi ülkeyi karıştırdı: Maçlar başlamadan mı sonuçlanıyor?

Ülkeyi karıştıran VAR incelemesi
ABD Suriye'de askeri operasyon başlattı

ABD'den sınır komşumuzda askeri operasyon! Çok sayıda hedef vuruldu
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Icardi, Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor

Galatasaray tarihine geçmeye 1 adım uzakta
title