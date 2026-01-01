Haberler

Erciyes'te yılbaşı coşkusu

Güncelleme:
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te yeni yıl, yerli ve yabancı turistlerin katılımıyla coşkuyla kutlandı. Otellerin doluluk oranı %100 olurken, havai fişek gösterileri ve eğlence programları ile misafirlere unutulmaz anlar yaşatıldı.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te yeni yıl coşkuyla kutlandı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, yılbaşı tatilini geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin tercihi oldu. Kayak merkezindeki oteller yüzde 100 doluluk oranı ile müşterilerine hizmet verirken, 2026 yılının ilk dakikaları 2 bin 200 metre yükseklikte yer alan Tekir bölgesindeki otellerde coşkuyla kutlandı. Erciyes Dağı'ndaki bir çok otelde geri sayım ile 2025'e veda edilirken, havai fişek gösterileri de geceyi aydınlattı. Erciyes Kayak Merkezi'ndeki bir çok otel kendi eğlence programları ile müşterilerine hizmet ederken, bir otelde de Alman bir turist yeni yılın ilk dakikalarında kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

