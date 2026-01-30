Erciyes Kayak Merkezi'nde eksi 10 derecede sıcak havuz keyfi

TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, yerli ve yabancı turistler, eksi 10 derecede havuza giriyor. Erciyes manzarası eşliğinde 33 derecelik suya giren ve Osmaniye'den gelen Hakan Dağ (32), "Soğuk havada dağ manzaralı bir havuza girmek istedik. İlginç bir deneyim oldu. Burada soğuğu hiç hissetmiyoruz" dedi.

Kayseri'de 2 bin 200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı turistler, toplam uzunluğu 102 kilometreyi bulan pistlerde, kayak ve snowboard keyfi yaşıyor. Hava sıcaklığının gündüz eksi 10 dereceleri gördüğü merkezdeki bir otelin balkonunda yer alan havuzda, tatilciler, Erciyes manzarası eşliğinde sıcak suya giriyor. 'Sonsuzluk havuzu' adı verilen ve 33 derecelik su sıcaklığı ile hem soğuk hem de sıcak havayı aynı anda yaşama deneyimi sunan havuz, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor. Osmaniye'den gelen Hakan Dağ, "Soğuk havada dağ manzaralı bir havuza girmek istedik. İlginç bir deneyim oldu. Burada soğuğu hiç hissetmiyoruz. Daha önce de gelmiştim. Her sene bu havuz için buraya geliyorum. Havuz çok güzel. Erciyes manzaralı. Herkese tavsiye ederim" dedi.

'SUDA GÜZEL VAKİT GEÇİRİYORSUNUZ'

Otel müdürü İlker Şen ise "Otelimizin en önemli özelliklerinden bir tanesi sonsuzluk havuzumuzdur. Sonsuzluk havuzunda, dağın zirvesi eşliğinde yaklaşık 33-36 derecelik sıcak bir suda, dışarıda hava eksi 20 derece bile olsa rahatlıkla güzel vakit geçirebiliyorsunuz. Baya da popüler bir havuz. Bugünden bahsedecek olursak, şu anda dışarıda hava eksi 10 derece ama 'sonsuzluk havuzu'muzda su yaklaşık 36 derece olduğu için misafirlerimiz sıcak suyun içinde rahatlıkla güzel vakit geçirebiliyorlar. Kapalı havuzumuz da bayağı popüler. Spa ile birlikte geniş bir alanımız var. Özellikle aile konseptli bir otel olduğumuz için, gün içinde misafirlerimiz kayaklarını yaptıktan sonra hem dinlenmek hem de güzel vakit geçirmek için spa alanımızı yoğunlukla kullanıyorlar. Aslında sonsuzluk havuzu da bunların en başta gelen sebeplerinden bir tanesi. Çünkü, şu anda hava eksi 10 dereceyken, 36 derecelik suda güzel vakit geçiriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

'SÖMESTİR TATİLİNDE DE YÜZDE 100 DOLULUK İLE HİZMET VERİYORUZ'

Sömestir tatili yoğunluğuna değinen Şen, "Erciyes her geçen gün daha da popüler olmaya başladı. Geçen seneye kıyasla bu sömestir tatilinde daha da popüler bir hal aldı. Sömestir dönemi de her gün neredeyse yüzde 100 doluluk oranı ile geçiyor. Sadece oda doluluk oranı ile değil aynı zamanda yiyecek-içecek alanlarıyla da komple dolu bir dönem geçiriyoruz. Yetkililer tarafından günlük 300 bin kişinin Erciyes'e geldiği söyleniyor. Pistler çok iyi. Kar yağışı da bu yıl çok güzel oldu. Suni karlamayı çok kullanmadık. Bu sene gerçekten çok iyi geçiyor" dedi.