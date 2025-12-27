Kayseri'de kar yağışı: Erciyes Dağı'nda kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı
Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaşırken, yerli ve yabancı turistler kaymanın tadını çıkarıyor.
ERCİYES'TE KAR KALINLIĞI 45 SANTİMETRE
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı. 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı, beyaz örtü ile kaplandı. Bölgede yağış sürerken, yerli ve yabancı turistler pistlerde karın keyfini çıkardı.
