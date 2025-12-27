Kayseri'de kar yağışı: Erciyes Dağı'nda kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı

ERCİYES'TE KAR KALINLIĞI 45 SANTİMETRE

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı. 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı, beyaz örtü ile kaplandı. Bölgede yağış sürerken, yerli ve yabancı turistler pistlerde karın keyfini çıkardı.