Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Erciyes, kayak sezonunun açılmasının ardından yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı. 112 kilometrelik pist uzunluğu ve çeşitli mekanik tesisleri ile dikkat çeken Erciyes, kayak tutkunlarını ağırladı.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te, hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Kayak sezonun açılmasının ardından 9 haftayı geride bırakan Erciyes Kayak Merkezi, bu hafta sonu yerli ve yabancı olmak üzere birçok turisti ağırladı. Erciyes Kayak Merkezi, toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile turistler tarafından yoğun ilgi gördü.

