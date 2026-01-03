Haberler

Başkan Büyükkılıç, bu yıl Erciyes'e 3 milyon ziyaretçi bekliyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu yıl Erciyes Kayak Merkezi'nde 3 milyon ziyaretçi beklediklerini açıkladı. Ziyaretçiler için hazırlıkların sürdüğünü vurgulayan Büyükkılıç, Kayakseverleri Erciyes'e davet etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu yıl Erciyes Kayak Merkezi'ne 3 milyon ziyaretçi beklediklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde incelemede bulundu.

Kayak yapan misafirlerle sohbet eden Büyükkılıç, işletmecilerle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, yurt içi ve dışından gelen misafirleri burada görmekten mutlu olduklarını kaydetti.

Büyükkılıç, "Bu sene 3 milyon civarında ziyaretçi bekliyoruz. Kayakseveri ve Erciyes'i seven dostları bekliyoruz, yollarımız açık, şartlarımız güzel, huzur içinde bir dönemin geride kalmasını umuyor ve inanıyoruz." ifadelesini kullandı.

Programda Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Temeltaş ve Ufuk Sekmen ile Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu da eşlik etti.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
