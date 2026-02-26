Kayseri-Erciyes kara yolunda tipi etkili oldu

ERCİYES KARA YOLU ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Kayseri- Erciyes kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yoğun tipi nedeniyle saat 20.45 itibarıyla Hisarcık Taşmekan mevkiinden, Hacılar mevkiinden ve Develi mevkiinden çift yönlü olarak tüm araç trafiğine kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı