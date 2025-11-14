Erciyes Dağı'nda Kar Yağışı Etkisini Gösterdi
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nda gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar sürdü. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 15 santimetreye kadar ulaştı, hava sıcaklığı ise sıfırın altında 4 dereceye düştü.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel