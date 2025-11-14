Erciyes Dağı'na Kar Yağdı: Kayak Sezonu Hazırlıkları Başladı
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Dağı, gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Kayak sezonu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağış sonrası Erciyes'in yüksek rakımları karla kaplandı. Erciyes Dağı, kar yağışıyla beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı Erciyes'te kayak sezonu hazırlıkları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel