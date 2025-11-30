Erciyes Dağı'na Kar Yağdı, Kayak Pistleri Beyaza Büründü
Türkiye'nin önemli kış sporları merkezlerinden Erciyes Dağı'nda yağmurun kar yağışına dönmesiyle birlikte kayak merkezindeki pistler beyaz örtüyle kaplandı.
Türkiye'nin önemli kış sporları ve kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'na kar yağdı.
Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde kent genelinde etkisini gösteren yağmur, İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'te kara dönüştü.
Yağan karın ardından dağın yüksek kesimleri ve Erciyes Kayak Merkezi'ndeki pistler beyaz örtüyle kaplandı.
Kent merkezinde ise özellikle sabah saatlerinde yağmur etkili oldu.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel