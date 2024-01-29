Erciş'te yaşlı hasta kadın için ekipler seferber oldu

Erciş'te yaşlı hasta kadın için ekipler seferber oldu

Kalp ve tansiyon hastası 95 yaşındaki hasta, iki saat süren çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan kırsal mahallede kalp ve tansiyon hastası 95 yaşındaki Gülizar Çağlar, iki saat süren yoğun çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı.

Hafta sonu ilçede etkili olan kar yağışının ardından kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Deliçay Mahallesi Tırmıklı mezrasında yaşayan 95 yaşındaki kalp ve tansiyon hastası Gülizar Çağlar'ın aniden rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından yardım istenildi. Bunun üzerine harekete geçen Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri, iki saat süren çalışmanın ardından yolu açarak sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı.

112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini evde yaptıkları Çağlar'ı Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırdı. Yapılan müdahalenin ardından Çağlar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Babaannesinin sağlık durumunun iyi olmasından dolayı mutluluğunu dile getiren Ünal Çağlar, karla mücadele ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.