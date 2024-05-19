Erciş'te sağanak yağış etkili oldu

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde aniden bastıran yağmur birçok yerde su birikintileri oluşturdu.

Gün içinde ara sıra gök gürültüleriyle yağan yağmur bir ara şiddetini artırarak yağmaya devam etti. Kısa sürede etkili olan yağmur nedeniyle birçok yerde su birikintisi oluştu.

Meteorolojinin uyarıları sonrası başlayan yağmur yağışı akşam saatlerine doğru şiddetini artırarak su birikintilerine ve su akıntılarına neden oldu.