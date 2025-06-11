Erciş'te Öğrenciler Van Gölü için Temizlik Etkinliği Düzenledi

Van'ın Erciş ilçesinde öğrenciler, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında Van Gölü sahilinde temizlik yaptı.

Erciş Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen proje kapsamında yaklaşık 500 öğrenci, Van Gölü sahilinde bir araya geldi.

Temiz bir çevre için farkındalık oluşturmak isteyen öğrenciler, öğretmenlerinin de katılımıyla sahil boyunca çöp topladı.

Etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, AA muhabirine, proje kapsamında yaklaşık 500 öğrenciyle Van Gölü çevresinde temizlik yaptıklarını söyledi.

Gölün kirletilmemesi konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Zorlu, şunları kaydetti:

"İlimizin güzelliği, doğa harikası Van Gölü'müzün kirlenmesinin önüne geçmek için buradayız. Buralarda gezen, piknik yapan vatandaşlarımızın göle sahip çıkması ve buraları kirletmemesi gerekiyor. Biz de bu anlamda farkındalık oluşturulması amacıyla bir etkinlik düzenledik. Van Gölü kirlenmesin, başka gölümüz yok. Lütfen bu değerimize sahip çıkalım. Bu mirası gelecek nesillere, kuşaklara aktaralım."

Öğrenci Şahan Ateş ise "Arkadaşlarımızla Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yaptık. Çok çöp vardı. Herkesten daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Çöplerini etrafa atmasınlar. Van Gölü'müzü kirletmeyelim." dedi.

Sahil boyunca çöp topladıklarını ifade eden öğrenci Sahra Çağan da "Buraya çöp toplamak için geldik. Gerçekten çevremiz çok pisti ama biz temizledik. Gördüğünüz gibi binlerce çöp çıktı. Çöpleri toplamamız iyi oldu." diye konuştu.