Erciş'te Öğrenciler Van Gölü için Temizlik Etkinliği Düzenledi

Erciş'te Öğrenciler Van Gölü için Temizlik Etkinliği Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Erciş ilçesinde yaklaşık 500 öğrenci, 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' projesi kapsamında Van Gölü sahilinde temizlik yaptı. Proje, gölün korunması için farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Van'ın Erciş ilçesinde öğrenciler, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında Van Gölü sahilinde temizlik yaptı.

Erciş Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen proje kapsamında yaklaşık 500 öğrenci, Van Gölü sahilinde bir araya geldi.

Temiz bir çevre için farkındalık oluşturmak isteyen öğrenciler, öğretmenlerinin de katılımıyla sahil boyunca çöp topladı.

Etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, AA muhabirine, proje kapsamında yaklaşık 500 öğrenciyle Van Gölü çevresinde temizlik yaptıklarını söyledi.

Gölün kirletilmemesi konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Zorlu, şunları kaydetti:

"İlimizin güzelliği, doğa harikası Van Gölü'müzün kirlenmesinin önüne geçmek için buradayız. Buralarda gezen, piknik yapan vatandaşlarımızın göle sahip çıkması ve buraları kirletmemesi gerekiyor. Biz de bu anlamda farkındalık oluşturulması amacıyla bir etkinlik düzenledik. Van Gölü kirlenmesin, başka gölümüz yok. Lütfen bu değerimize sahip çıkalım. Bu mirası gelecek nesillere, kuşaklara aktaralım."

Öğrenci Şahan Ateş ise "Arkadaşlarımızla Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yaptık. Çok çöp vardı. Herkesten daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Çöplerini etrafa atmasınlar. Van Gölü'müzü kirletmeyelim." dedi.

Sahil boyunca çöp topladıklarını ifade eden öğrenci Sahra Çağan da "Buraya çöp toplamak için geldik. Gerçekten çevremiz çok pisti ama biz temizledik. Gördüğünüz gibi binlerce çöp çıktı. Çöpleri toplamamız iyi oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel
İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı! Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti

İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı, harita değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek

"Kardeş" dediği ülke ile imzalar atıldı! Çok sayıda KAAN alacaklar
Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri

İşte uzun zaman sonra ilk kez görüntülenen Özdağ'ın savunması
Kalfa, yanında çalıştığı müteahhidi böyle öldürdü! Dehşet anları kamerada

Kalfa, yanında çalıştığı müteahhidi böyle öldürdü
Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü güzel modele kaptırdı

Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü güzel modele kaptırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elon Musk'tan geri adım: Trump'a aleyhinde söylediklerim için pişmanım

Trump'a demediğini bırakmayan Elon Musk geri adım attı
Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme

Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme
Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı

Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu

Aşk iddialarıyla gündemdeydi! Canlı yayında son noktayı koydu
Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

Rusya resmen ilan etti! O bölge Azerbaycan toprağı olarak tanındı
Emre Belözoğlu'ndan dünyaca ünlü orta sahaya mesaj: Ona Fenerbahçe'ye git dedim

Ünlü futbolcuya mesaj: Ona 'Cimbom'a değil Fenerbahçe'ye git' dedim
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.