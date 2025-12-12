Haberler

Van'da ihtiyaç sahibi 2 bin öğrenciye bot ve mont yardımında bulunuldu

Van'da ihtiyaç sahibi 2 bin öğrenciye bot ve mont yardımında bulunuldu
Van'ın Erciş ilçesinde İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2 bin ihtiyaç sahibi öğrenciye mont ve bot dağıttı. Dernek üyeleri, öğrencilere destek olmak için okulları ziyaret ederek hayırseverlerin yardımlarını teslim etti.

Van'ın Erciş ilçesinde, İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İyilik Derneği), ihtiyaç sahibi öğrencilere mont ve bot desteğinde bulundu.

İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerdeki okulları ziyaret eden İyilik Derneği üyeleri, öğrencilerle bir araya geldi.

Dernek üyeleri, 2 bin ihtiyaç sahibi öğrenciye hayırseverlerin yardımlarıyla alınan mont ve bot dağıttı.

Son olarak Kadriye Çiftçi Ortaokulu'na gelen gönüllüler, yardımları öğrencilere teslim etti.

İyilik Derneği Erciş Temsilcisi Erhan Karanlık, basın mensuplarına, her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahiplerini unutmadıklarını söyledi.

Öğrencilerin yüzünü güldürmeye devam edeceklerini belirten Karanlık, şunları kaydetti:

"İlçe genelindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik yardım çalışmalarımız sürüyor. Bu yıl da 2 bin öğrenciye bot ve mont dağıttık. Özellikle hayırsever ve bağışçı kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz kışın üşümesin, ayakları ıslanmasın. Öğrencilerimizin her zaman yanında oluyoruz. Bu tür faaliyetlerin olması gerekiyor."

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel
