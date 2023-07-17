Erciş'te çıkan kavgada 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Van'ın Erciş ilçesinde, dün husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Olayla ilgili 18 kişi gözaltına alındı.

VAN'ın Erciş ilçesinde, dün husumetli iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili 18 kişi gözaltına alındı.

Erciş ilçesi Tepedam Mahallesi'nde, husumetli olan iki grup, düğünde kavga etti. Dün tekrar karşılaşan taraflar arasında önce tartışma, ardından kavga çıktı. Kavgada 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan silahla vurulan Vedat. D (17) yaşamını yitirdi. Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ndeki 10 yaralı ile Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 6 yaralı tedavileri sonrası taburcu edildi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne götürülen 3 yaralının tedavisi ise devam ediyor.

Jandarma olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 18 kişiyi gözaltına aldı.