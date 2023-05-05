Erçek Gölü'ndeki Sazlıkta Yangın

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Erçek Gölü'ndeki sazlıkta çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

İpekyolu ilçesinde birçok kuş türünün yaşadığı Erçek Gölü'ndeki sazlıkta, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan ekipler, 2 saat süren çalışmayla alevleri söndürdü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)