Erbil'e düşen İHA yangına sebep oldu

Güncelleme:
Irak'ın Erbil kentinde, ABD üssünün de bulunduğu havaalanı yakınında düşen insansız hava aracının patlaması sonucu yangın çıktı. Saldırının detayları henüz bilinmiyor.

Irak'ın Erbil kentinde, ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınına düşen kamikaze insansız hava aracının (İHA) patlaması sonucu yangın çıktı.

Erbil Havalimanı'na yakın Gezne Mahallesi'nde evlerin yakınındaki boş araziye düşen İHA patladı.

Patlamanın ardından yangın çıktı, sivil savunma ekipleri ile güvelik güçleri bölgeye sevk edildi.

Saldırının detaylarına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı misilleme başlattığı ilk günden bu yana Erbil'de her gün patlama sesleri duyuluyor, hava savunma sistemleri faaliyete geçiyor.

Resmi makamlara göre, bu süre içerisinde 177'si Erbil'e olmak üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne 210 İHA saldırısı düzenlendi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
