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Erbil'deki tarihi Kayseri Çarşısı'nda yangın

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde bulunan tarihi Kayseri Çarşısı'nda çıkan yangında, 7 kişi yaralandı. Yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

- Erbil'deki tarihi Kayseri Çarşısı'nda yangın

ERBİL - Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde bulunan tarihi Kayseri Çarşısı'nda çıkan yangında, 7 kişi yaralandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinin tarihi çarşısında yangın çıktı. Kentin merkezindeki tarihi Kayseri Çarşısı'nda gece saatlerinde çıkan yangında 7 kişi yaralandı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Çok sayıda kuyumcu dükkanının da yer aldığı çarşıda, mallarının çalınmasından endişe eden dükkan sahipleri geceyi çarşının önünde geçirdi.

Erbil Valisi Ümit Hoşnav tarafından yapılan açıklamada, yangının ardından çarşıdaki hasar tespit çalışmalarının başladığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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