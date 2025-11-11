Erbil'de Seçmenlerin Yeni Milletvekillerinden Beklentileri: Hakların Savunulması

Irak'ın Erbil kentinde genel seçimler için sandık başına giden seçmenlerin yeni milletvekillerinden beklentisi haklarının savunulması oldu.

Erbil'de halk Irak genel seçimleri için sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitmeye başladı.

Nemır Ortaokulu'nda kurulan sandıklara, yerel kıyafetlerini giyinerek, ailece ya da çocukları ile oy kullanmaya gelen seçmenler renkli görüntüler oluşturdu.

Oy kullanma hakkı bulunan tüm yaş gruplarından Erbillilerin yeni Meclisten ortak beklentisi haklarının korunması oldu.

Yerel kıyafetleri ile oy kullanmaya gelen Salar Havar Dızei, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başarılı olması için herkesin oy vermesi gerektiğini söyledi.

Dızei, yeni seçilecek vekillerden beklentilerine ilişkin, "Bizim anayasal haklara ihtiyacımız var. Umarım Irak anayasal haklarımızı uygulamaya koyar. Seçilenlerin gidip orada haklarımızı savunması gerekir. Çünkü anayasa uygulanmıyor ve mağduruz." dedi.

Iraklı seçmen Mend Niyazi de IKBY'de seçime katılım oranın artması ile Bağdat'ta kazanımlarının güçleneceğini belirterek, halkı oy vermek için sandığa gitmeye çağırdı.

"Oy verme süreci şu ana kadar çok iyi gidiyor. İnşallah böyle de devam eder." diyen Niyazi, yüksek katılımın IKBY'nin başarısına vesile olacağını söyledi.

Bir şirkette tekniker olarak çalışan Muhammed Arab da tüm partilere başarılar dileyerek sonucun ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Arab, bölgeden seçilecek milletvekillerinden topluma daha iyi hizmet vermelerini beklediğini ifade etti.