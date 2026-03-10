Erbil'de bir kez daha patlama sesi duyuldu

ABD- İsrail ile İran arasındaki çatışmalar devam ederken, Irak'ın Erbil kentinde bir kez daha patlama sesi duyuldu.

Erbil kentinden duyulan patlamaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı, sosyal medyada kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) yapılan saldırının Erbil'in kuzeydoğusundaki Korek Dağı'na yapıldığı aktarıldı.

Bir radarın da bulunduğu söz konusu dağdaki telekomünikasyon istasyonu ile gözetleme merkezi Irak için hayati önem taşıyor.

Yayınlanan görüntülerde, söz konusu yerde patlama olduğu ve yangın çıktığı görüldü.

Öte yandan, İran devlet televizyonu dün yayımladığı haberinde, Korek Dağı'nın görüntülerini paylaşarak, İran'ın batıdaki (Irak'ta) önemli bir radar merkezini vurduğunu belirtmişti.

ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana en az üçüncü defa saldırının hedefi olan Korek Dağı'nda, Erbil Gözlemevi, telekominikasyon altyapısı istasyonları ve gözetleme merkezi olduğu biliniyor.