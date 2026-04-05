Haberler

Irak'ın Erbil kentindeki IKDP kampına füze ve İHA saldırısı düzenlendiği bildirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ın Erbil kentinin Köysancak ilçesinde, İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin Azadi Kampı'na füze ve insansız hava aracı ile saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Irak'ın Erbil kentinin Köysancak ilçesinde, İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin (IKDP) Azadi Kampı'na füze ve insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

Yerel medyaya göre, İran'da faaliyet yürüten yönetim karşıtı IKDP'nin Erbil'in Köysancak ilçesindeki Azadi Kapı'na saldırı düzenlendi.

IKDP üyelerinin ailelerinin kaldığı kampa bir füze ve bir İHA ile düzenlenen saldırıda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

