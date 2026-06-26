Iraklı aile Osmanlı belgelerinden oluşan arşivlerini özenle koruyor

Irak'ın Erbil kentinde yaşayan aile, aralarında nadir belgelerin de bulunduğu Osmanlı dönemine ait arşivi nesilden nesle özenle muhafaza ediyor.

Ailenin nesiller arası aktararak koruduğu arşivi 10 yıl önce ablasından devralan mühendis Fahreddin Muhiddin Esad bu görevi üstlenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Arşiv belgeleri arasında yer alan bir doğum belgesi, Osmanlı Devleti'nin idari yapısını yansıtması ve o dönemde resmi kayıtların nasıl tutulduğuna dair örnek teşkil etmesi bakımından önem arz ediyor.

Osmanlı alfabesi ile hazırlanan belgede, isim, baba adı, yaş, doğum yeri gibi kişisel bilgilerin yanı sıra o dönemde belgelerde fotoğraf kullanılmadığı için kişinin fiziksel tasvirine yer verilmiş.

Ayrıca belgenin üst orta kısmında "Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye" ibaresi de yer alıyor.

Arşivi koruma görevini devralan Fahreddin, arşivin içeriği ve önemine ilişkin Anadolu Ajansı (AA) muhabirine açıklamada bulundu.

Fahreddin, belgeleri ilk kez 10 yıl önce gördüğünü belirterek arşivin daha önce ablası tarafından korunduğunu aktardı.

166 yıllık belge

Belgeler arasında en eski ve nadir parçanın dedesi Esad Hamamcı Sufi'ye ait 166 yıl öncesinin doğum belgesi olduğunu kaydeden Fahreddin şöyle konuştu:

"Arşivde birçok eski belge var. Bunlardan biri de büyükbabamın doğum belgesi olup Osmanlı Devleti dönemine, 1860 yılına dayanıyor. Ben de bugüne kadar bu belgeleri korudum ve bunlara çok önemli bir tarihi arşiv gözüyle bakıyoruz."

Belgeler Osmanlı mühimmat sandığında saklanıyor

Fahreddin, büyükbabasının Osmanlı İmparatorluğu'nun katıldığı savaşlarda yer aldığını aktararak, "Büyükbabam bir dizi tarihi olaya tanıklık etmiş ve katılmış. Bunlardan biri Osmanlı İmparatorluğu'nun Rusya ile olan savaşı, diğeri ise Osmanlı ile İran arasındaki savaştı." dedi.

Tüm bu belgelerin, geçmişi yine Osmanlı dönemine uzanan bir mühimmat sandığının içinde korunduğunu söyleyen Fahreddin, belgelerden bazılarının üzerinde Osmanlı dönemine ait mühür ve pulların bulunduğunu, çok sayıda eski kimlik belgesi, pasaport ve resmi sertifikanın da yer aldığını söyledi.

Fahreddin, bazı belgelerin ise Kral Faysal dönemine ait olduğunu belirterek, o belgelerin de Osmanlı Türkçesiyle yazılmış olduğunu aktardı.???????

Henüz kimse belgeleri incelemedi

Fahreddin, Osmanlı belgeleri haricinde antika sayılabilecek eşyalara da ev sahipliği yapıyor.

Osmanlı dönemi ile erken dönem Irak'ına ait birkaç çanta, kültürel nesneler ve hala çalışır durumdaki baba yadigarı gramofon da bu eşyalar arasında yer alıyor.

Elindeki arşivin büyük önem taşıdığını söyleyen Fahreddin, ancak şimdiye kadar hiçbir tarihçi veya araştırmacının belgeleri incelemek için kendilerini ziyaret etmediğini dile getirdi.