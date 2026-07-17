Haberler

IKBY: Erbil semalarında 8 kamikaze İHA etkisiz hale getirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Erbil semalarında koalisyon güçlerinin 8 kamikaze İHA'yı düşürdüğünü ve can kaybı olmadığını açıkladı. Benzer bir saldırı 15 Temmuz'da da yaşanmıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Birimi, Erbil semalarında 8 kamikaze insansız hava aracının (İHA) koalisyon güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini ve saldırıda can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Birimden yapılan açıklamada, koalisyon güçlerinin yerel saatle 04.19 ile 05.25 arasında Erbil semalarında 8 kamikaze İHA'yı düşürerek imha ettiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

IKBY Terörle Mücadele Birimi, 15 Temmuz'da da Erbil semalarında 8 kamikaze İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Erbil'e yönelik İHA saldırısını kınayarak, ülkenin güvenliğini hedef alan saldırılara karşı taviz verilmeyeceğini ifade etmişti.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheliden 17'si yakalandı

Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu kez yöneticiler gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da nokta operasyon! 'Ağa' lakaplı örgüt lideri dahil 12 kişi tutuklandı

'Ağa'nın gizli karargahına baskın! Evden neler çıktı neler
Su borusu döşerken 600 kiloluk hazine buldular

Yok böyle iş! Su borusu döşerken 600 kiloluk hazine buldular
Beşiktaş'ın iki yöneticisi bahis bağımlısı çıktı! Bakın kaç kupon yapmışlar

Beşiktaş'ın iki yöneticisi bahis bağımlısı çıktı! Bakın kaç kupun yapmışlar
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Metroda dehşet! Genç kadına herkesin gözü önünde tecavüz etmeye kalktı

Metroda infial yaratan görüntü
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı

Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
Olaya giden itfaiyeye yol vermeyen sürücü yaptığına pişman edildi

Olaya giden itfaiyeye yol vermeyen sürücü yaptığına pişman edildi