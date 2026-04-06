Irak'ın Erbil kentinde 7 İHA düşürüldü
Irak'ın Erbil kentinde yerel saatle 22.20 ile 23.00 arasında gerçekleşen İHA saldırılarında hava savunma sistemleri tarafından 7 kamikaze insansız hava aracı düşürüldü. Saldırılarda hasar meydana gelmediği bildirildi.
Diğer yandan Erbil'in Köysancak ilçesinde, İran'da faaliyet yürüten yönetim karşıtı İran Kürdistan Demokrat Partisi (IKDP) üyelerinin ailelerinin kaldığı Azadi Kampı'na 2 defa saldırı düzenlenmiş, can kaybı yaşanmadığı aktarılmıştı.