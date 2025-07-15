Erbil'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anıldı

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" münasebetiyle şehitleri anma etkinliği gerçekleştirildi.

Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileri, Erbil'deki Türk kurum ve şirketlerinin temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

15 Temmuz şehitleri için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Etkinlikte, Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri tarafından 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi de gezildi.

Başkonsolos Topçu, burada yaptığı konuşmada, "Biz bağımsızlığına, hürriyetine aşık bir milletiz. Binlerce yıllık tarihimizin ve devlet geleneğimizin esası da bu duruştur. 9 sene önce 15 Temmuz 2016 akşam saatlerinde yaşadığımız menfur darbe girişimine karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki mücadelemizle tarihteki bu duruşumuzun güncel ve şanlı bir örneğidir." dedi.

Uluslararası bir terör, suç ve casusluk şebekesi olan FETÖ'nün milli irade ve milli egemenliğe kastettiğini belirten Topçu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ tarafından yapıldığı örgüt içinden itiraf ve ifşalarla ortaya konulan bu menfur darbe girişiminin karşısında, vatandaşımızla, polisimizle, askerimizle, istihbaratçımızla, ez cümle, bütün bir millet olarak dünyada eşi benzerine zor rastlanır bir vatan savunması yaptık.

Milletimiz o gün elbette yine yalnız değildi. Yurt dışındaki sizler gibi fertlerimiz, kalbi Türkiye için atan dostlarımız ve kardeşlerimizle tek yürek olduk. Erbil, Süleymaniye, Halepçe, Kifri, Duhok ve Zaho da buna dahildir."

Topçu, "Peki bu mücadele bitti mi? Kesinlikle hayır. Sayın Bakanımız Hakan Fidan'ın görevi devraldıktan sonra yaptığı ilk 15 Temmuz konuşmasında söylediği gibi, FETÖ'ye dünyayı dar etmeye devam edeceğiz. Bu karanlık örgüt tamamen tasfiye olana kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecek." diye konuştu.