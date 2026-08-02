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Erbakan, Balıkesir'de yangın bölgesini ziyaret etti

Erbakan, Balıkesir'de yangın bölgesini ziyaret etti
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Balıkesir'in Gömeç, Ayvalık ve Burhaniye bölgelerindeki yangından etkilenen köyleri ziyaret etti. Erbakan, "Allah bir daha böyle afetler, böyle felaketler göstermesin. Bununla geçmiş olsun duasını yapıyoruz. Tabii ki bir can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Ancak çam ağaçlarından ve zeytin ağaçlarından önemli ölçüde kayıplar olduğunu da yerinde müşahede ettik" dedi.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Balıkesir'in Gömeç, Ayvalık ve Burhaniye bölgelerindeki yangından etkilenen köyleri ziyaret etti. Erbakan, "Allah bir daha böyle afetler, böyle felaketler göstermesin. Bununla geçmiş olsun duasını yapıyoruz. Tabii ki bir can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Ancak çam ağaçlarından ve zeytin ağaçlarından önemli ölçüde kayıplar olduğunu da yerinde müşahede ettik" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve beraberindeki parti heyet, Balıkesir'in Gömeç, Ayvalık ve Burhaniye bölgelerindeki yangından etkilenen köyleri ziyaret etti.

Erbakan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Burada yangından etkilenen köylerde vatandaşlarımıza geçmiş olsun ziyaretini gerçekleştirdik. Yangınla bizzat mücadele eden vatandaşlarımızla bir araya geldik ve aynı zamanda yangınla mücadele eden itfaiyecilerimizi de ziyaret etme fırsatını bulduk. Burada emeği geçen bütün vatandaşlarımıza ve itfaiyecilerimize en içten teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Cenab-ı Allah bir daha böyle afetler, böyle felaketler göstermesin. Bununla geçmiş olsun duasını yapıyoruz. Tabii ki bir can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Ancak çam ağaçlarından ve zeytin ağaçlarından önemli ölçüde kayıplar olduğunu da yerinde müşahede ettik. İnşallah bu yaraların da bir an evvel sarılmasını temenni ediyoruz ve bir kez daha bütün Balıkesir'imize, bütün halkımıza ve bütün Türkiye'ye de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: ANKA
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