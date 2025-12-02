Haberler

Tokat'ta tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Güncelleme:
Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında Fadime Bayrak'a ait tek katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Mimar Sinan Mahallesi Batuhan Sokak'ta Fadime Bayrak'a ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
