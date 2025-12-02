Tokat'ta tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında Fadime Bayrak'a ait tek katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Mimar Sinan Mahallesi Batuhan Sokak'ta Fadime Bayrak'a ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel