Haberler

Erbaa'da Sıfır Atık Etkinliği: 1,4 Ton Atık Toplandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Erbaa Belediyesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen atık toplama etkinliğinde, bir saatte 1,4 ton atık toplandı. Etkinlik, çevre bilincini artırmak ve sıfır atık hedeflerine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirildi.

TOKAT'ın Erbaa Belediyesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin düzenlediği atık toplama etkinliğinde yayladan 1 saatte 1,4 ton atık toplandı.

Erbaa Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile iş birliği yaparak vatandaşların piknik yapmak için sıklıkla ziyaret ettiği Küçük Yayla'da atık toplama etkinliği düzenledi. Etkinliğe sivil toplum örgütleri de destek verdi. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, akademisyenler ve çok sayıda üniversite öğrencisinin katıldığı etkinlikte en fazla atık toplayan öğrenciler ödüllendirildi. Yaklaşık 1 saat süren atık toplama programında toplam 1,4 ton atık toplandı.

'BU ÇALIŞMALARIN ÇOK KIYMETLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, "Avrupa Atık Azaltım Haftası ve ülkemizde sıfır atıkla alakalı yapılan çalışmalar, geçmişimizin bize bıraktığı mirası, geleceğe biz nasıl aynı şekilde bırakırız bunun bir yansıması. Erbaa'nın çok güzel bir noktasında Küçük Yayla'da geçmişimiz nasıl doğayı bize bıraktıysa,i bizde aynı şekilde bırakalım diye bu etkinliği burada düzenleyeceğiz. Bölge çok önemli, çok kıymetli. Bu açıdan buradayız. Sıfır atık kapsamı, doğanın geleceğe aynı şekilde, temiz şekilde bırakılması gelecek nesiller için çok önemli ama bir de olayın ekonomik boyutu da var. Geri dönüşümle alakalı atıkların geri toplanması, atıkların sürdürülebilir hale gelip doğamızı korumamız çok kıymetli. Gelecek nesillerin güzel bir şekilde yaşaması için çok önemli. Ben bu çalışmaların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Haber: İbrahim UĞUR/TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
Ankara'da yol verme tartışması kanlı bitti

Otoyol savaş alanına döndü: Aracın camlarını tuzla buz etti
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek ve Osman Gökçek'e suç duyurusu

Bomba iddia sonrası baba-oğul için harekete geçti
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Çoğu kişi bilmiyor! Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber

Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber
Ev sahibini illallah ettirdi! 85 bin TL'lik lüks daireye 16 bin 500 TL ödüyor, satın almaya geleni kaçırıyor

Lüks daireye 16 bin 500 TL kira ödüyor, satın almak isteyeni kaçırıyor
Eve gelen kadın, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı

Hastaneden eve gelen kadın, eşini korkunç halde buldu
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Görüntü maalesef Türkiye'den! Sokak ortasında 14 yaşındaki kıza yapılanlara bakın

Sokak ortasında 14 yaşındaki kıza yapılanlara bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.