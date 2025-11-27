Erbaa'da Sıfır Atık Etkinliği: 1,4 Ton Atık Toplandı

TOKAT'ın Erbaa Belediyesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin düzenlediği atık toplama etkinliğinde yayladan 1 saatte 1,4 ton atık toplandı.

Erbaa Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile iş birliği yaparak vatandaşların piknik yapmak için sıklıkla ziyaret ettiği Küçük Yayla'da atık toplama etkinliği düzenledi. Etkinliğe sivil toplum örgütleri de destek verdi. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, akademisyenler ve çok sayıda üniversite öğrencisinin katıldığı etkinlikte en fazla atık toplayan öğrenciler ödüllendirildi. Yaklaşık 1 saat süren atık toplama programında toplam 1,4 ton atık toplandı.

'BU ÇALIŞMALARIN ÇOK KIYMETLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, "Avrupa Atık Azaltım Haftası ve ülkemizde sıfır atıkla alakalı yapılan çalışmalar, geçmişimizin bize bıraktığı mirası, geleceğe biz nasıl aynı şekilde bırakırız bunun bir yansıması. Erbaa'nın çok güzel bir noktasında Küçük Yayla'da geçmişimiz nasıl doğayı bize bıraktıysa,i bizde aynı şekilde bırakalım diye bu etkinliği burada düzenleyeceğiz. Bölge çok önemli, çok kıymetli. Bu açıdan buradayız. Sıfır atık kapsamı, doğanın geleceğe aynı şekilde, temiz şekilde bırakılması gelecek nesiller için çok önemli ama bir de olayın ekonomik boyutu da var. Geri dönüşümle alakalı atıkların geri toplanması, atıkların sürdürülebilir hale gelip doğamızı korumamız çok kıymetli. Gelecek nesillerin güzel bir şekilde yaşaması için çok önemli. Ben bu çalışmaların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Haber: İbrahim UĞUR/TOKAT,