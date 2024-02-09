Erbaa'da çıkan yangında sulama boruları zarar gördü
Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan bahçe yangınında sulama boruları zarar gördü. Kelkit Mahallesi'nde bulunan evin bahçesinde çıkan yangın, sulama borularına sıçradı. Erbaa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürülen yangında sulama borularının bir kısmı zarar gördü.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan bahçe yangınında sulama boruları zarar gördü.
Kelkit Mahallesi Cemil Meriç Caddesi'nde Fatma Yağcı'ya ait evin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, evin bitişiğinde bulunan sulama borularına sıçradı.
Erbaa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürülen yangında sulama borularının bir kısmı zarar gördü.