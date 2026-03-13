Haberler

Tokat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem

Tokat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat’ın Niksar ilçesinde meydana gelen depremin ardından Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, bölgedeki son durumu değerlendirerek herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı. Başkan, vatandaşların sakin kalmaları için uyarıda bulundu.

ERBAA BELEDİYE BAŞKANI KARAGÖL: ŞU AN İÇİN OLUMSUZ DURUMLA KARŞILAŞMADIK

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremin ardından Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, bölgedeki son durum hakkında bilgi verdi. Belediye Başkanı Karagöl, sarsıntının ardından yapılan ilk incelemelerde ilçe merkezinde irtibat kurulan köylerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını ifade etti.

Deprem sırasında sahur için ayakta olduğunu belirten Başkan Ertuğrul Karagöl, "Şu an için Erbaa ilçemizde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadık. Sadece itfaiye seslerinden dolayı belki vatandaşlarımız bir panik yaşamış olabilir. O saatte bir elektrikten kaynaklı bir yangın sebebiyle itfaiye ekiplerimiz dışarı çıkmıştı. Kaymakamımız Remzi Demir ile de görüştük. Köylerimizde de herhangi bir olumsuz durum olmadığını görüştük. Gerekli yerel kaynaklardan biz de bilgi almıştık. Şu an için hem merkezde hem köylerimizde hem yakın çevrede olumsuz bir durumun olmadığını söyleyebilirim. Çok geçmiş olsun. Bir panik havası yaşanmaması için de vatandaşlarımızın sakin kalması yönünde onları da buradan uyarmış olalım" dedi.

İbrahim UĞUR / ERBAA (Tokat), -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Tokat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem

Tokat'ta korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Adana ve Batman'da siren sesleri duyuldu, vatandaşlar panik yaşadı

2 şehrimiz gece yarısı kabusu yaşadı! Sirenlerle yataktan fırladılar
Macron: Irak'taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti

Savaşta korkulan oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı

ABD, İran'da en çok buna güveniyordu! Alevlere teslim oldu
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak

Dünyayı bekleyen felaket: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı

Kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu ifşa etti
2 milyar TL'lik yatırım! O şehrimizde yepyeni bir stadyum yükseliyor

2 milyar TL'lik yatırım! O şehrimize yepyeni bir stat geliyor
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı

ABD, İran'da en çok buna güveniyordu! Alevlere teslim oldu
İran'dan 'Hamaney'in eşi öldü' iddialarına yalanlama

İran Hamaney'in eşiyle ilgili iddiayı yalanladı
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar

Bunun adı düpedüz vicdansızlık! Hepsini çöpe attılar