Erasmus+ Projesi ile Genç İletişimciler AA'yı Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğünce yürütülen Avrupa Birliği Erasmus+ projesi "Dijital Medyanın Öncüleri: Genç İletişimciler (DİMGİ)" programı kapsamında, iletişim fakültelerinden öğrenciler, Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette, İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü Kamu Diplomasisi ve Medya Birimi Koordinatörü Neşe Çalışkan Sıradağlı, proje koordinatörü Doç. Dr. Sumeyra Duman ile Ege, Manisa Celal Bayar, Yaşar ve İzmir Katip Çelebi üniversitelerinin iletişim fakültelerinden öğrenciler yer aldı.

AA İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal ziyarette, Ajansın yapılanması ve haber üretim süreçleri hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Meslek hakkında genç iletişimcilere önerilerde bulunan Baysal, katılımcıların sektörle ilgili sonularını yanıtladı.

AA muhabirleri, fotomuhabirleri ve kameramanları da öğrencilere haber teknikleri konusunda sunum gerçekleştirdi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Neşe Çalışkan Sıradağlı, DİMGİ programının 30 öğrenciyle sürdüğünü söyledi.

Sıradağlı, "Amacımız dijitalleşmenin medya alanına getirdiği sorunlar karşısında sektör çalışanlarının deneyim ve tecrübelerini, iletişim fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerle paylaşmasını sağlamak. Sektöre yeni girecek öğrencilerin, yetkinliklerini geliştirmek için eğitimler düzenledik, kurum ziyaretleriyle uygulamanın pekişmesini istedik." diye konuştu.

Yaşar Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrencisi Ceyda Gündoğan ise teorik eğitimin yanı sıra sahada da deneyim kazandıkları ziyaretten memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Bugün, kurumsallığı gördük. Eğitimlerimiz teorikte kalıyor. Geleceğimizle ilgili 'Ne yapacağız?' sorularına cevap bulmaya çalıştık." dedi.

Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi Öykü Çelebi de yaklaşık bir yıldır süren projenin son etkinliklerinden biri olan kurum ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ziyaretin kendilerini heyecanlandırdığını anlatan Çelebi, şunları kaydetti:

"Hepimizin çok merak ettiği sorular vardı. Gerek kariyerimiz odaklı olsun, gerek saha içinde neler yapıyorsunuz bunları merak ediyorduk. 'Kendimize hangi yetkinlikleri katabiliriz?' diye düşünüyorduk. Bunlarla ilgili birçok sorumuza cevap bulabildik. Çalışma ortamını görmek bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu."