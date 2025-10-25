Haberler

Erasmus Projesi ile Afyonkarahisar'a 30 Öğrenci ve Öğretmen Geldi

Güncelleme:
İspanya, İtalya, Portekiz, Romanya ve Litvanya'dan gelen 30 öğrenci ve öğretmen, Afyonkarahisar'da 'Sürdürebilir Tarım, Bitkiler, Böcekler ve Gelenekler' projesi kapsamında bölgenin tarımını ve doğasını inceleyecek. Proje çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken, okul bahçesine fidan da dikildi.

Erasmus Projesi kapsamında İspanya, İtalya, Portekiz, Romanya ve Litvanya'dan Afyonkarahisar'a gelen 30 öğrenci ve öğretmen, bölgenin sürdürebilir tarımı ile doğasında incelemede bulunacak.

Afyonkarahisar'daki proje ortakları Süleyman Demirel Fen Lisesi'nin misafiri olan heyet için okulda pasta kesildi ve müzik dinletisi sunuldu.

Okul Müdürü Turgay Bingül, yaptığı açıklamada, Erasmus kapsamında 2023'te hazırladıkları "Sürdürebilir Tarım, Bitkiler, Böcekler ve Gelenekler" projesinin paydaşı olan 5 Avrupa ülkesini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Proje kapsamında öğretmen ve öğrencilerinin paydaş ülkelerdeki etkinliklere katıldığını anlatan Bingül, "Bu yıl Afyonkarahisar'da tamamlayacağımız projenin son aşamasındayız. Beş gün boyunca Afyonkarahisar'ın tarımı, doğasını ve gelenekleri deneyimleyeceğiz. Kentteki, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezini, yumurta müzesi, organik bahçeleri ve İhsaniye ilçesindeki Frigya'yı gezip inceleyeceğiz."ifadesini kullandı.

Heyet, okul bahçesine fidan dikti ve 2035 yılında açılmak üzere bir kapsülü de toprağa gömdü.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
