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Erakçi'den Çin ziyareti sonrası "Bugün alınan kararlar stratejik dengeleri belirleyecek" açıklaması

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- İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Çin'deki temaslarının ardından değerlendirmelerde bulundu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Çin ile yürütülen istişarelerin başarılı geçtiğini belirterek, Tahran'ın Pekin yönetimiyle oluşturduğu stratejik ortaklığa büyük değer verdiğini söyledi.

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Çin'deki temaslarının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Çin'deki görüşmelerde başarılı istişarelerde bulunduklarını kaydeden Erakçi, İran'ın Çin ile zaman içinde oluşan stratejik ortaklığa büyük değer verdiğini belirtti.

Erakçi, "Bugün alınan kararlar, bölgede gelecekteki stratejik dengeleri belirleyecek ve ölçülemeyecek derecede zincirleme etkilere yol açacaktır." ifadelerini kullandı.

Erakçi ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in barışa ilişkin ortaya koyduğu 4 ilkenin kilit önem taşıdığını kaydetti.

Çin Devlet Başkanı Şi'nin Orta Doğu ve Körfez bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için açıkladığı 4 temel ilke; ulusal egemenlik, uluslararası hukukun üstünlüğü, güvenlik ve kalkınma dengesi ile barış içinde bir arada yaşama başlıklarından oluşuyor.

Kaynak: AA
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