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Er Şehit Aileleri ve Gazilerin Ankara'daki Eylemi 39. Gününde

Er Şehit Aileleri ve Gazilerin Ankara'daki Eylemi 39. Gününde
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Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen er şehit aileleri ve er gazileri, eşit özlük hakları talebiyle başlattıkları eylemi 39. gününde sürdürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde geceyi geçiren grup, taleplerinin karşılanmasını istiyor.

(ANKARA) - Eşit özlük hakları talebiyle Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen er şehit aileleri ve er gazilerinin eylemi 39'uncu gününde devam ediyor.

Hak taleplerini sürdüren er şehit aileleri ve er gazileri, eylemlerinin 39'uncu gecesini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde geçiriyor.

Şehit aileleri ve gaziler, eşit özlük haklarına ilişkin taleplerinin karşılanmasını istiyor.

Kaynak: ANKA
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