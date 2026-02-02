YRP'li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis'e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı?

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Epstein olayına ilişkin Meclis'e sunduğu önergede, "Epstein suç çetesi yüzünde mağdur olan çocuklarımız var mıdır? Bunların tespitine yönelik Bakanlığınızca okullarda, yetiştirme yurtlarında gerekli denetimlerde yapılmış mıdır?" sorularına yer verdi.

Bekin'in, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanıtlaması istemiyle sunduğu önergede, şu ifadeler yer aldı:

"Bilindiği üzere ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019'da New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'nde ölü bulunmuş, ölümü ve ardından açıklanan milyonlarca belge, dünya genelinde geniş yankı uyandırmıştır. Gündeme gelen bu belgeler, Epstein'in küresel çapta ekonomiden siyasete, kültür-sanattan bilişime pek çok alanda varlıklı, yetkili, zengin ve tanınmış kişilerle olan yakın bağı olduğunu ortaya koymuştur.

"TÜRKİYE'DE BU SAPKINLIĞA ORTAK OLMUŞ KİŞİLER VAR MI?"

Birkaç gün önce ABD Adalet Bakanlığı, uluslararası cinsel istismar, fuhuş ve insan kaçakçılığı ağının başında olan Epstein ile ilişkili üç milyon yeni belgeyi de kamuoyu ile paylaşmıştır. Her gün yeni detayların ortaya çıktığı belgelerin bir ayağında Türkiye'nin de yer aldığı iddiaları gündeme gelmiştir. Belgeler, küresel ölçekte organize edilen suç ağına dair çarpıcı detaylar içerirken, Türkiye'den de çocukların kaçırıldığı iddiaları kamuoyu gündemine taşınmıştır. Türkiye'deki çocukların da bu ağın hedefi olabileceği iddiaları önemle araştırılması gereken vahim iddialardır. Açıklanan belgeler ve ortaya atılan iddialar yerel ve uluslararası soruşturma açısından dikkatle incelenmesi gerektiğini çok açık ortaya koymaktadır. Konuya ilişkin tüm iddiaların, tüm yönleriyle ilgili makamlarca zaman kaybetmeden incelenmesi gerekmektedir. Türkiye'de bu sapkınlığa, azgınlığa ve vahşete ortak olmuş kişiler var ise bir an önce tespit edilmeli ve adalet önünde hesap vermelidir."

"2008-2016 YILLARINDA KAYBOLAN ÇOCUKLARIN KAÇINA ULAŞILDI?"

Bekin'in önergesinde yer alan sorular şöyle:

"Epstein davasının Türkiye bağlantıları bulunduğuna ve Türkiye'den de çocukların bu suç çetesinin ağına düşürüldüğüne ilişkin iddialara yönelik Bakanlığınızca soruşturma başlatılmış mıdır? 2020-2025 yılları arasında ne kadar çocuğumuz kaybolmuştur? Bu çocuklarımızın kaçına ulaşılmıştır? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adli İstatistik verilerine göre 2008- 2016 yılları arasında 104 bin 531 çocuğun kaybolduğu yönündeki açıklamalarından sonra bu yıllar arasında kaybolan çocukların kaçına ulaşılmıştır? Epstein suç çetesi yüzünden mağdur olan çocuklarımız var mıdır? Bunların tespitine yönelik Bakanlığınızca okullarda, yetiştirme yurtlarında gerekli denetimlerde yapılmış mıdır?"

"EPSTEIN, TÜRKİYE'DE HERHANGİ BİR SİYASETÇİ, YÖNETİCİ İLE İLETİŞİME GEÇMİŞ MİDİR?"

Bekin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle sunduğu önergede ise şu soruları yöneltti:

"Gündemde yer alan Epstein skandalı ile ilgili iddialara ilişkin Türkiye ayağına yönelik kurumlarınızca gerekli soruşturmalar başlatılmış mıdır? Epstein veya Epstein ile bağlantılı kişi/kişiler bu süreçte Türkiye'ye herhangi bir giriş çıkış yapmış mıdır? Giriş çıkışlar yapılmış ise bu kişilerin bağlantı kurdukları kişi veya kurumlar tespit edilmiş midir? Epstein, Türkiye'de herhangi bir siyasetçi, yönetici ya da devlet kurumlarında üst düzey makamlarda yer alan kişilerle iletişime geçmiş midir? Epstein'in yürüttüğü fonlara ait Türkiye'de herhangi bir kuruma bağış yapılmış mıdır? Yapılmış ise bu kurumlara yönelik soruşturma başlatılmış mıdır? Epstein'in ülkelerde kurduğu ağ ile istihbarat aldığı yönündeki iddialar doğrultusunda Türkiye'den bir bilgi sızıntısı olmuş mudur? Olmuş ise sızan bu önemli bilgilere ulaşılmış mıdır?"

