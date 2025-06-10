Epilepsi Nöbeti Geçiren Sürücü Kaza Yaptı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde direksiyon başında nöbet geçiren 29 yaşındaki Fatih Ç., kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde direksiyon başında nöbet geçiren epilepsi hastası Fatih Ç. (29), kazada yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında ilçeye bağlı Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde meydana geldi. Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçiren Fatih Ç.'nin (29) kontrolünü yitirdiği 16 BOZ 866 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada, otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Fatih Ç., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel