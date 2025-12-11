Enver Aysever Tutuklandı... Disk Basın-İş: Bu Tutuklama, Basın Özgürlüğü ve İfade Özgürlüğüne Yönelik Ciddi Bir Tehdit Oluşturmaktadır

(ANKARA) - DİSK Basın-İş'ten, YouTube yayıncısı Enver Aysever'in tutuklanmasına ilişkin olarak yapılan açıklamada, "YouTube yayıncısı Enver Aysever'in yayıncılık faaliyetleri nedeniyle tutuklanmasını şiddetle kınıyoruz. Bu tutuklama, basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğüne yönelik ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. İfade özgürlüğü ihlal edilerek yapılan cezalandırmalar demokratik hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmamaktadır" denildi.

DİSK Basın-İş, sosyal medya hesabından YouTube yayıncısı Enver Aysever'in tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"YouTube yayıncısı Enver Aysever'in yayıncılık faaliyetleri nedeniyle tutuklanmasını şiddetle kınıyoruz. Bu tutuklama, basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğüne yönelik ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. İfade özgürlüğü ihlal edilerek yapılan cezalandırmalar demokratik hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. İfade özgürlüğü olmadan demokrasi, şeffaflık ve hesap verebilirlik olamaz. Tüm kamuoyunu, demokratik kurumları ve sivil toplumu bu konuda duyarlı olmaya ve ifade özgürlüğünü savunmaya çağırıyoruz."