Ensar Aytekin: Balıkesir İvrindi'de Mera Alanına Cezaevi Yapılacak

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Balıkesir'in İvrindi ilçesinde mera alanına cezaevi yapılmak istendiğini belirterek, "AKP, eldeki kaynakları kurutma konusunda kararlılığını sürdürüyor. Şimdi de İvrindi Gökçeyazı'nın merasına cezaevi yapmayı düşünerek üretimi tamamen ortadan kaldırmak istiyor" dedi.

Ensar Aytekin, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Gökçeyazı mahallesindeki meraya açık cezaevi yapılmak istendiğini duyurdu. Aytekin, AKP iktidarının tarım ve hayvancılığı bitirdiğini, yem fiyatları karşısında üreticiyi işinden ettiğini ve şimdi de köylülerin merasına göz diktiğini savundu. Aytekin, şunları kaydetti:

"Ülkede tarım krizi yaşanırken, hayvan varlığında ciddi azalma varken, yurt dışından yem ve saman ithal edilirken AKP, eldeki kaynakları kurutma konusunda kararlılığını sürdürüyor. Şimdi de İvrindi Gökçeyazı'nın merasına cezaevi yapmayı düşünerek üretimi tamamen ortadan kaldırmak istiyor.

Tarım politikasını perişan eden, ülkeyi tarihsel bir krize sokan bu iktidar, arsız küstahlığını şimdi de köylünün merasına göz dikerek göstermek istemektedir. AKP'nin plansız programsız işleri bu sefer İvrindi'de karşımıza çıktı. Gökçeyazı Köseağalar mahallesi Ağılüstü mevkiinde yer alan toplam 925 bin metrekarelik mera vasıflarındaki taşınmazların, vasıflarının değişilerek açık cezaevi yapılması konusunda projelendirmelerin başladığı ifade edildi. Köy muhtarlarının ve yörede yaşayan sakinlerin isyan ettiği bu durum, AKP'nin vatandaşı çaresiz bırakmasının yeni bir örneği oldu. Sekiz binden fazla hayvan varlığına sahip Gökçeyazı'nın merasını elinden alıp buraya cezaevi yapmak hangi aklın ürünüdür, anlamak imkansız.

Üretici için en büyük girdi ot ve yem fiyatları iken mera hayvancılığı bu bölgede doğal bir kaynak olarak yer alıyordu. Ama görüyoruz ki AKP'nin umurunda değil. Koca İvrindi'de yer mi kalmadı da köylülerin merasına göz diktiniz?

"BALIKESİR'İN HAYVANCILIK FAALİYETİNİ YOK ETMEKTİR"

Ülkenin meralarında ciddi azalma varken, mevcut haliyle üreticiler zorlanırken bir de tutup bu meraların vasfını değiştirip köylüyü, hayvancıyı mağdur etmek ve Balıkesir gibi hayvancılık faaliyetleriyle geçimini sürdüren bir yerleşim yerini yokluğa terk etmek demektir.

İvrindi Gökçeyazılı hemşerilerimiz, imzalarını toplayarak ilgili yerlere konuyu taşımışlardır. Toplanacak mera komisyonunun kararının köylüyü ve hayvancılığı korumak olması gerektiğini umuyoruz. Aksi halde bu konu telafisi mümkün olmayan hatalara sebebiyet verecektir. Halka rağmen hiçbir şey yapılamayacağını AKP'lilerin öğrenmesi gerekmektedir. Kendilerini bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz."

ANKA / Güncel