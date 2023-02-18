Enkazın başına gelen baba, kaybettiği evladının kıyafetlerine sarılıp ağladı! Bu acının tarifi yok

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler büyük acılara neden olurken, evladını kaybeden bir babanın görüntüleri, herkesi duygulandırdı. Binanın enkazından çıkardığı çocuğunun giysilerine sarılan baba uzun süre ağlarken, büyük üzüntü yaşayan çevredeki arama kurtarma ekipleri sadece bakakaldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki, depremler geride birçok acı bıraktı. Depremlerde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, 10 ilde ağır yıkım yaşandı.

ÇOCUĞUNUN KIYAFETLERİNE SARILIP AĞLADI

Depremde çocuğunu kaybeden bir babanın görüntüleri izleyenlerin yüreğini dağladı. Binanın enkazından çıkardığı çocuğunun kıyafetlerine sarılan acılı baba, dakikalarca gözyaşı döktü.

ÇEVREDEKİLER HİÇBİR ŞEY YAPAMADI

O anlara şahit olan arama kurtarma görevlileri ve vatandaşlar büyük üzüntü yaşarken, sadece bakakaldılar. Görüntüler sosyal medyanın gündemine düştü.