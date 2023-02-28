Enkazdan kurtulup hastanede tedavi gören Elif Naz'ın 'Başa Çıkma Kartı'

KAHRAMANMARAŞ merkezli deprem felaketinden yaralı kurtulan ancak annesini kaybeden Elif Naz Çil (14) tedavi gördüğü hastanede, kendini daha iyi hissetmek için notlar hazırlayıp başucuna koydu.

KAHRAMANMARAŞ merkezli deprem felaketinden yaralı kurtulan ancak annesini kaybeden Elif Naz Çil (14) tedavi gördüğü hastanede, kendini daha iyi hissetmek için notlar hazırlayıp başucuna koydu. Elif Naz'ın 'Başa Çıkma Kartı' başlıklı notlarının ilk maddesinde "Annemin beni izlediğini düşünüyorum, o hep benim içimde" yazıyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depreme, Elif Naz Çil ve ailesi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yakalandı. Bulundukları apartmanın yıkılmasıyla Elif Naz ve babası Emrah Çil enkazdan birkaç saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. Anne Döne Çil ise hayatını kaybetti. İslahiye Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleleri yapılan Elif Naz ve babası, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Vücutlarında kırıklar olan baba-kız tedaviye alındı.

"Ben buraya depremden sonraki ilk gün geldim ve 5 gün sonra annemin vefatını öğrendim. Benim için ilk başta çok zor gelmişti. Nefesimin daraldığını hissettiğim zamanlardı. Kuzenim geldi, bana yardım etti. 'Beraber bunu yazabiliriz' dedi. Özellikle 'Dışından oku' dedi. Kendimi kötü hissettiğim zamanlarda bunu sesli bir şekilde okumamı istedi. Bu nedenle yazdım bu notları. Özellikle annemin beni izlediğini düşünmek beni ferahlattığından dolayı ilk olarak ona dair bir not yazdım."